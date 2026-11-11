Исследователи под руководством планетолога Ричарда Анслоу из Института астрономии Кембриджского университета пришли к выводу, что кометы почти наверняка не доставили на Землю сложные органические молекулы, необходимые для пребиотической химии. О результатах моделирования сообщает Space.com.

Команда проанализировала модели формирования и эволюции комет, их орбит, взаимодействия с земной атмосферой и сверхскоростных столкновений с планетой. В качестве индикатора судьбы сложных органических соединений ученые взяли цианид водорода — вещество, часто обнаруживаемое в кометах. Его также зафиксировали в межзвездной комете 3I/ATLAS.

Скорость разрушает молекулы

Расчеты показали, что для сохранения органических молекул скорость столкновения не должна была превышать 15 километров в секунду. Однако кометы обычно движутся быстрее и входят в атмосферу Земли под слишком острым углом. В результате удара большинство таких молекул испарялось.

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Даже в редких случаях, когда часть органики могла уцелеть, ее количество, согласно результатам моделирования, было недостаточным для формирования заметной пребиотической химии. Авторы не исключают полностью исключительный сценарий с очень специфическими параметрами удара, но считают его крайне маловероятным.

Астероиды и химия самой Земли

В качестве альтернативных источников необходимых молекул исследователи рассматривают астероиды или химические процессы, происходившие непосредственно на Земле. В качестве примера астероидного материала, богатого такими соединениями, приводятся образцы с околоземного астероида Бенну, доставленные миссией OSIRIS-REx: в них обнаружили все строительные блоки РНК.

На Марсе органические молекулы из комет могли иметь несколько больше шансов пережить столкновение из-за более тонкой атмосферы и меньшей гравитации. Отдельно ученые отмечают, что в компактных многопланетных системах, таких как TRAPPIST-1, кометы могут терять скорость, переходя между планетами под действием гравитации. Результаты исследования опубликовали 28 октября в журнале Scientific Reports.

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