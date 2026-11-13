MOL заявила о готовности отказаться от российской нефти к 2027 году — Euronews
Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что будет технически готова прекратить импорт российской нефти к концу 2027 года. Компания планирует впервые обратиться за финансированием ЕС для диверсификации поставок и развития альтернативных трубопроводных маршрутов, сообщает Euronews.
Риски для Венгрии и Словакии
Генеральный директор MOL Дьёрдь Бача заявил, что сокращение зависимости от российской нефти может повысить расходы на энергию, вызвать социальную напряжённость и политическую нестабильность в Венгрии и Словакии. По данным издания, обе страны по-прежнему в значительной степени зависят от поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Согласно исследованию МВФ за 2025 год, полное прекращение поставок российских энергоресурсов может увеличить энергетические расходы Венгрии примерно на 15% к 2030 году. Еврокомиссия сообщила, что доля России в импорте нефти в ЕС сократилась с 27% в 2021 году до 2%.
Венгрия и Словакия остаются единственными государствами ЕС, импортирующими значительные объёмы российской нефти по построенному в советские времена трубопроводу «Дружба».
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Альтернативные маршруты
Одним из ключевых направлений диверсификации для MOL является Адриатический трубопровод, который проходит из Хорватии в Венгрию и может стать альтернативой «Дружбе». В то же время MOL и хорватский государственный оператор JANAF уже несколько лет спорят о пропускной способности, транзитных тарифах и транспортировке российской нефти в Венгрию и Словакию.
MOL обратилась к Еврокомиссии с просьбой содействовать урегулированию спора по поводу испытания пропускной способности хорватского участка трубопровода. Компания также заинтересована в подключении Венгрии к нефтепроводу TAL, который проходит от Триеста до Германии, и поддержала бы продление «Дружбы» от Бродов до Одессы в Украине.
Еврокомиссия не исключила обсуждения финансирования инфраструктурных проектов, связанных с ископаемым топливом, но подчеркнула: приоритетом ЕС является отказ государств-членов от поставок российской нефти, газа и сжиженного природного газа.