Молдова официально запустила линию электропередачи между Вулканештами и Кишинёвом. Она должна усилить связь страны с Румынией и европейской энергосистемой. Церемония открытия состоялась в Кишинёве с участием президента Майи Санду.

Как сообщает Al Jazeera, проект должен увеличить возможности Молдовы по передаче электроэнергии, диверсифицировать её поставки и укрепить интеграцию страны с европейской энергосистемой.

Снижение зависимости от Приднестровья

Новая линия позволит Молдове сократить зависимость от Кучурганской теплоэлектростанции, расположенной в пророссийском сепаратистском регионе Приднестровье. Ранее Молдова получала большую часть газа из России, государства-агрессора, через этот регион и газопроводы, проходящие по территории Украины.

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Санду заявила, что Москва десятилетиями использовала энергию для давления на Молдову. По её словам, страна больше не покупает российский газ.

Ещё две линии в Румынию

Президент также сообщила, что ещё две линии электропередачи в Румынию находятся в планах. Еврокомиссар по энергетике Марта Кос, присутствовавшая на церемонии, заявила, что новое соединение позволит Молдове покупать электроэнергию там, где она дешевле всего.

ЛЭП называют «линией энергетической независимости». Её запустили на два года позже срока, который первоначально обещали власти Молдовы.

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