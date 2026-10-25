В Австралии молодые женщины, вовлеченные в политику в штате Западная Австралия, заявили, что не намерены прекращать политическую деятельность, несмотря на оскорбления и опасения за собственную безопасность. Об этом ABC News рассказали участница молодежного парламента, член городского совета и представительница молодежного крыла Либеральной партии.

Участница Молодежного парламента Западной Австралии Шарлотта Роулинсон заявила, что испытывает страх, однако считает, что именно этого хотят люди, прибегающие к запугиванию. Она подчеркнула, что как молодая квир-женщина с инвалидностью не позволит противникам ее участия в политике достичь своей цели.

Роулинсон также сообщила, что ее коллеги по молодежному парламенту, которым еще не исполнилось 18 лет, сталкивались с расистскими и сексистскими оскорблениями как онлайн, так и лично. По ее словам, одну из участниц преследовали лишь потому, что она мусульманка.

Меры безопасности в местной политике

29-летняя член городского совета Басселтона Микейла Лав рассказала, что после вечерних заседаний совета просит сотрудников или другого члена совета проводить ее до автомобиля. По ее словам, в нескольких случаях на заседания приходилось вызывать полицию.

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Лав отметила, что, когда она присоединилась к совету Басселтона пять лет назад, вопрос безопасности не вызывал у нее такой обеспокоенности. Она также сказала, что заметила больше контента в социальных сетях, рассчитанного на разжигание возмущения, в том числе на страницах местных сообществ.

Оскорбления по разные стороны политического спектра

Председатель молодежного крыла Либеральной партии Западной Австралии и вице-президент федеральных Young Liberals Ханна Хаттон заявила, что все реже видит уважительные политические дискуссии. Она сообщила, что сталкивалась с оскорбительными прозвищами из-за своих правоцентристских взглядов, и призвала к диалогу между представителями разных политических позиций.

Исследование Австралийского национального университета за 2024 год назвало страх онлайн-преследований и мизогинии вторым по значимости препятствием для прихода молодых женщин и гендерно разнообразных людей в политику. Бывшая премьер-министр Австралии Джулия Гиллард заявила, что объем оскорблений и угроз в адрес женщин-депутатов растет и необходимы дополнительные меры для их защиты.

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