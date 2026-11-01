В Лагосе, Нигерия, христианские и мусульманские молодёжные организации подписали межрелигиозное мирное соглашение в преддверии всеобщих выборов 2027 года. Участники обязались противодействовать политическому насилию, религиозной нетерпимости и использованию молодёжи для политического насилия, сообщает Premium Times.

Семь обязательств соглашения

Соглашение подписали в субботу на региональном межрелигиозном саммите мира для юго-запада страны. Его организовали Молодёжное крыло Христианской ассоциации Нигерии (YOWICAN) совместно с Национальным советом мусульманских молодёжных организаций (NACOMYO). Мероприятие состоялось в секретариате Христианской ассоциации Нигерии в районе Алауса города Икеджа.

В итоговом коммюнике участники заявили, что соглашение отражает общее стремление отказаться от политического насилия, религиозных манипуляций, языка ненависти и других действий, способных угрожать миру и стабильности страны. Документ содержит семь обязательств, в том числе отказ от вербовки и манипулирования молодыми людьми как политическими исполнителями насилия, а также поддержку религиозной терпимости и мирного сосуществования.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Призыв противодействовать насилию

Организации призвали христианскую и мусульманскую молодёжь распространять идеи терпимости в общинах, учебных заведениях и местах богослужения. Они также обратились к религиозным, традиционным, общественным и политическим лидерам с призывом противодействовать нетерпимости, политическим манипуляциям и подстрекательству к насилию.

Председатель Христианской ассоциации Нигерии в штате Лагос Стивен Адегбите заявил, что соглашение должно способствовать религиозной терпимости, отказу от политического насилия и мирному сосуществованию в преддверии выборов. Он также призвал молодёжь демонстрировать стремление христиан и мусульман к миру до, во время и после голосования. Национальный секретарь NACOMYO Шеху Ибрагим сообщил, что организация будет распространять послание о мире в общинах через имамов, пятничные молитвы, исламские школы и другие религиозные собрания.

Организации также решили, что соглашение должно стать основой для постоянного диалога, взаимной ответственности и миротворческой работы между христианской и мусульманской молодёжью.

Читай нас в