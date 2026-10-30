Международная организация по миграции (МОМ) представила в Абудже рамочную программу Migration Vision @25, призванную определять подходы Нигерии к миграционной политике в течение следующих 25 лет. Презентация состоялась в ходе празднования 25-летия работы агентства ООН в стране, сообщает Premium Times Nigeria.

В мероприятии приняли участие губернатор штата Борно Бабагана Зулум, министр гуманитарных дел и сокращения бедности Бернард Доро, другие государственные чиновники и партнеры по развитию. В приветственном обращении вице-президент Нигерии Кашим Шеттима заявил, что страна может использовать миграцию для экономического роста, инвестируя в развитие навыков и создавая возможности для молодежи в стране и за рубежом.

Три направления программы

По данным МОМ, программа должна помочь Нигерии стать одним из ведущих африканских центров безопасной и продуктивной миграции, а также конкурентоспособным источником специалистов и талантов. Она построена на трех направлениях: мобильности, возможностях и устойчивости.

Среди приоритетов названы защита мигрантов, расширение легальных путей миграции, поддержка людей, возвращающихся в страну, и поиск долгосрочных решений для общин, пострадавших от перемещения. Шеттима также призвал активнее привлекать нигерийскую диаспору, в частности ее профессиональные навыки, инвестиции, инновации и международные связи.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Перемещение населения

Инициатива представлена на фоне масштабного внутреннего перемещения населения из-за конфликтов, небезопасности и климатических бедствий. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, опубликованным 1 октября, в Нигерии насчитывалось 3 679 757 внутренне перемещенных лиц, а также 141 688 беженцев и лиц, ищущих убежище. Общее число вынужденно перемещенных людей превысило 3,8 млн.

Министр Бернард Доро сообщил, что 19 августа были утверждены обновленная Национальная миграционная политика и план ее реализации. По его словам, документ предусматривает более четкое распределение ответственности, измеримые результаты и улучшение миграционных данных для планирования и реинтеграции.

МОМ отметила, что с 2014 года предоставила гуманитарную помощь более чем 2,5 млн человек, а жильем поддержала почти 500 тыс. перемещенных лиц. Организация также содействовала безопасному и добровольному возвращению более 72 тыс. нигерийских мигрантов.

Читай нас в