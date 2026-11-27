«Монако» одержал выездную победу над «Хартс» со счётом 3:2 в матче Лиги конференций на «Тайнкасл Парк». Решающий мяч на четвёртой компенсированной минуте забил американский нападающий Фоларин Балогун, сообщает Sky Sports.

Ход матча

Хозяева открыли счёт на 15-й минуте благодаря голу Жорди Альтены. «Монако» отыгрался на 25-й минуте: Балогун реализовал пенальти. Перед перерывом гости вышли вперёд после гола Эдана Диопа на 41-й минуте, однако уже на 44-й минуте Сабах Керйота сравнял счёт.

При счёте 2:2 «Хартс» продолжал искать победный гол, но в добавленное время Балогун получил пространство в штрафной площади и оформил дубль. Благодаря этому «Монако» сохранил идеальный результат в турнире.

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Реакция тренера и турнирная ситуация

Главный тренер «Хартс» Ваутер Вранкен заявил, что гордится выступлением команды, игравшей против сильного соперника в условиях кадровых проблем. По его словам, в составе клуба остаются девять травмированных футболистов, а часть игроков не внесена в европейскую заявку.

После четырёх матчей «Хартс» имеет одно очко и остаётся без побед в Лиге конференций. Команда может набрать максимум семь баллов, а также сыграет против боснийского «Бораца» и кипрского «Пафоса». Сейчас разница мячей «Хартс» составляет минус пять, и для попадания в топ-24 команде, вероятно, потребуются результативные победы в обеих встречах.

Вранкен также отметил качество дальних ударов Альтены и Керйоты и связал их с уверенностью команды после победы 8:0 над «Данди» в предыдущем матче.

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