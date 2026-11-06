Избиратели американского штата Монтана поддержали Инициативу 194, известную как «План Монтаны», которая должна ограничить расходы корпораций и других организаций на влияние на выборы в штате. За нее проголосовали около 65% участников голосования, сообщает CNBC. Закон, одобренный на общештатном голосовании, должен вступить в силу 1 января.

Инициатива основана на правовом подходе, согласно которому корпорации могут иметь конституционные права, однако их полномочия происходят от штатов. Документ предусматривает лишение корпораций, торговых ассоциаций, профсоюзов и некоммерческих организаций юридической возможности расходовать средства для влияния на выборы в Монтане, в том числе если такие организации зарегистрированы за пределами штата.

Ограничения и исключения

На практике это может означать запрет политической рекламы за счет корпораций, финансирования торговыми ассоциациями кампаний по референдумам и расходов политически активных некоммерческих организаций на влияние на избирателей. Нарушители рискуют лишиться предоставленных штатом корпоративных привилегий, включая ограниченную ответственность, пока не передадут средства, израсходованные с нарушением правил, и не выполнят юридические требования.

В то же время ограничения не распространяются на физических лиц, политические комитеты, государственные структуры, а также на добросовестный новостной, комментарийный и редакционный контент. Поэтому состоятельные частные доноры смогут и дальше тратить собственные деньги на политическое влияние. Например, Илон Маск может осуществлять политические расходы как физическое лицо, однако его компании Tesla и SpaceX подпадут под новые ограничения в Монтане.

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Возможный судебный спор

Противники называют инициативу попыткой обойти решение Верховного суда США по делу Citizens United 2010 года. Это решение позволило корпорациям неограниченно расходовать средства на независимую политическую рекламу при условии, что такие расходы не координируются с кампанией кандидата.

Похожий закон уже оспаривают на Гавайях, где его приняли в мае. Торговая палата США подала иск о блокировании этого закона, а Американский союз защиты гражданских свобод заявил в судебном документе, что он противоречит Первой поправке к Конституции США. Юристы и эксперты по финансированию выборов предполагают, что спор вокруг ограничений в Монтане также может дойти до Верховного суда США.

Республиканское большинство в законодательном органе Монтаны может изменить или отменить новый закон. Сторонники инициативы заявили, что в таком случае намерены вновь вынести вопрос на голосование в 2028 году.

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