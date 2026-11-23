Корпус морской пехоты США изучает возможность более чем вдвое увеличить дальность наземных противокорабельных крылатых ракет Naval Strike Missile (NSM). В настоящее время заявленная дальность ракеты составляет 135 морских миль, а новый вариант может поражать цели на расстоянии до 270 морских миль или более, сообщает The War Zone.

Представитель морской пехоты подтвердил изданию, что ведомство ищет возможности увеличить дальность NSM более чем вдвое. В предыдущих версиях ракеты заявленная дальность составляла около 100 морских миль, а в модификации Block 1A ее увеличили до 135 морских миль. По данным морской пехоты, дальность также может превышать этот показатель в зависимости от профиля полета.

Ракеты для мобильных пусковых установок

Морская пехота применяет NSM в составе комплекса Navy-Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS). Его основой является безэкипажная пусковая платформа ROGUE-Fires, созданная на базе автомобиля 4×4 Joint Light Tactical Vehicle (JLTV). Каждая такая установка может быть оснащена двумя ракетами в готовых к запуску контейнерах.

NSM разработала норвежская компания Kongsberg в партнерстве с американской Raytheon. Ракета предназначена прежде всего для поражения кораблей, но также может наносить удары по наземным целям. Она использует инфракрасную головку самонаведения на конечном участке полета и инерциальную навигационную систему с поддержкой GPS. Ее пассивная головка самонаведения не излучает сигналов и, по данным издания, не восприимчива к радиочастотным помехам.

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Большая зона поражения

По оценке издания, удвоение дальности примерно вчетверо увеличит площадь зоны, в пределах которой одна пусковая установка сможет держать цели под угрозой, — с около 57 255 до 229 022 квадратных морских миль. Конкретный способ увеличения дальности не раскрывается. Среди возможных подходов The War Zone называет уменьшение массы ракеты, в частности боевой части, а также повышение топливной эффективности или запаса топлива.

Увеличение дальности рассматривают в рамках концепции рассредоточенных экспедиционных операций морской пехоты, в частности на островах в Тихом океане. NMESIS уже привлекали к учениям на удаленных японских и филиппинских островах вблизи Тайваня. В октябре элементы комплекса перебрасывали на японский остров Йонагуни во время учений Keen Sword.

Расширенные возможности NSM могли бы частично компенсировать отказ морской пехоты от планов вооружить ROGUE-Fires крылатыми ракетами Tomahawk. В то же время даже с удвоенной дальностью NSM не сравнится с Tomahawk, дальность которой в материале оценивается примерно в 1 000 миль. В будущем морская пехота также может получить другие дальнобойные средства, в частности баллистические ракеты Precision Strike Missile для пусковых установок HIMARS.

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