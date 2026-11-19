В России, государстве-агрессоре, Перовский районный суд Москвы продлил до 24 декабря содержание под стражей политолога Александра Кынева. По данным Mediazona, о которых сообщает Meduza, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков.

Кынев прибыл в суд на костылях

На заседание Кынев пришел на костылях, одна нога была в гипсе. По предварительным сообщениям, во время задержания его жестоко избили, вследствие чего он получил перелом ноги в двух местах.

После задержания политолог две недели находился в хирургическом отделении медчасти СИЗО, где лечил закрытый перелом. Позднее его выписали в состоянии, которое описали как удовлетворительное. Решение о содержании Кынева под стражей по делу о наркотиках суд принял 25 сентября, несмотря на травму.

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Версия следствия и политическая деятельность

По данным следствия, во время обыска в жилище Кынева 23 сентября изъяли 14 пакетов с белым порошкообразным веществом. Как утверждают следователи, вещество содержало мефедрон. В деле участвует ФСБ России, однако ее конкретная роль в расследовании не уточняется.

Адвокат Михаил Бирюков заявил, что следователи впервые сослались на статус Кынева как «иностранного агента», обосновывая ходатайство о дальнейшем содержании под стражей. Российские власти внесли политолога в соответствующий реестр в феврале.

После заседания адвокат также сообщил, что во время повторного допроса Кынева расспрашивали о его политической деятельности, в частности о работе с организациями, связанными с Михаилом Ходорковским, и другими фондами, признанными в России «нежелательными». Кыневу вменяют пункт «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса России, предусматривающий от 10 до 20 лет лишения свободы.

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