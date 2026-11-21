Мотогонщик Питер Хикман выиграл мотоциклетный Гран-при Макао, установив новый рекорд круга на трассе Гуя. Для 14-кратного победителя Isle of Man TT это пятый триумф в Макао и первая победа в этой гонке с 2023 года.

Как сообщает BBC Sport, Хикман стартовал с поул-позиции и финишировал с преимуществом более 38 секунд над Маркусом Симпсоном, занявшим второе место. Третьим стал гонщик из Северной Ирландии Пол Джордан на мотоцикле Jackson Racing Honda.

Три обновления рекорда

После рестарта заезда Хикман, выступавший за Zeeco by 8Ten Racing BMW, трижды превзошёл предыдущий рекорд круга. Сначала он проехал круг за 2 минуты 23,40 секунды, опередив на две десятые предыдущий результат Истона. На следующих кругах спортсмен улучшил время до 2:23,08, а затем — до 2:22,69.

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Предыдущий рекорд трассы Гуя держался 16 лет. На поздних этапах гонки Хикман снизил темп, однако сохранил уверенное лидерство до финиша.

Заезд перезапустили после аварии

Первую попытку провести 12-круговой заезд на трассе длиной 3,8 мили остановили красным флагом после аварии австрийца Юлиана Труммера на первом круге. После перезапуска Джордан долго шёл вторым, но в конце гонки Симпсон обошёл его и финишировал на 6,5 секунды впереди.

Итальянец Маурицио Ботталико занял четвёртое место, гонщик из Ирландии Кевин Киз — пятое, а дебютант из Северной Ирландии Марк Хьюитт — шестое. Англичане Роб Ходсон и Фил Кроу сошли с дистанции из-за технических проблем.

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