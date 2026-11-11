Премьер-министр Барбадоса Миа Амор Моттли 11 ноября 2026 года на климатической конференции ООН COP31 в Анталье, Турция, призвала правительства усилить действия, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5°C. По ее словам, мир не сделал достаточно, чтобы сохранить достижимость этого порога, а последствия дальнейших промедлений ощутят будущие поколения, сообщает Anadolu Agency.

Последствия промедлений

Моттли подчеркнула, что важна каждая доля градуса, поскольку задержки с принятием решений угрожают коралловым рифам, производству продовольствия, общинам и средствам к существованию. Она отметила, что превышение порога потепления не должно стать новой целью, а является «долгом» перед будущими поколениями.

Премьер-министр привела в пример наводнения в Непале в августе, которые, по ее словам, унесли более 1 400 жизней. Она также упомянула климатические бедствия на Ямайке, в Калифорнии и Европе.

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Говоря о гуманитарной ситуации в секторе Газа, Моттли заявила, что сочетание наводнений и гуманитарных кризисов создает для детей «настоящий ад на земле». Она также сказала, что климат «не ведет переговоров с геополитикой».

Финансирование и метан

Глава правительства Барбадоса призвала увеличить климатическое финансирование, облегчить долговое бремя уязвимых стран и активнее инвестировать в чистую энергетику. Она также призвала участников COP31 взять измеримые обязательства по сокращению выбросов метана.

По словам Моттли, сокращение выбросов метана почти наполовину к 2030 году может предотвратить почти 0,3°C потепления в 2040-х годах и ежегодно спасать 250 тысяч жизней. Она призвала сформировать глобальное движение из 1,5 миллиарда голосов в поддержку климатической цели и требовать подотчетности от правительств и финансовых учреждений к COP32 в следующем году.

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