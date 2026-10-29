В секторе Газа Министерство здравоохранения заявило, что 21 468 пациентов и раненых нуждаются в выезде на лечение за рубеж, в частности 6 430 человек определены как приоритетные случаи. Ведомство вновь призвало открыть пункт пропуска Рафах на границе с Египтом, сообщает Al Jazeera.

В ведомстве заявили, что из-за неоднократного закрытия границ и задержек процедур эвакуации состояние пациентов ухудшается. По его данным, десятки людей умерли, ожидая разрешения на выезд, а состояние тысяч других существенно ухудшилось. С февраля на лечение за пределы сектора Газа эвакуировали 3 056 пациентов и раненых: 2 614 — через Рафах, еще 442 — через пункт пропуска Керем-Шалом.

Удары в центральной и северной частях Газы

По данным корреспондента Al Jazeera Ашрафа Абу Амры, израильский беспилотник выпустил две ракеты по гражданскому автомобилю в лагере беженцев Магази в центральной части сектора Газа. По меньшей мере двое палестинцев погибли, еще несколько человек получили ранения. Раненых доставили в больницу мучеников Аль-Аксы, один из них находится в критическом состоянии.

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Ранее в результате удара в Джабалии на севере сектора Газа был ранен палестинец, которого доставили в больницу Аль-Шифа в городе Газа. Также сообщалось об усилении атак к востоку от Джабалии, в лагере Халава, где, по словам корреспондента, израильские военные вели огонь по палаткам перемещенных семей.

Погибшие возле Рафаха

Утром в больнице Насер в Хан-Юнисе похоронили четырех палестинцев, которые, по данным Al Jazeera, погибли в результате удара беспилотника в районе Аль-Маваси возле Рафаха. Сообщается, что погибшие были гражданскими сотрудниками Министерства экономики, которые контролировали грузовики с помощью, въезжавшие через Керем-Шалом. Еще более 30 человек получили ранения.

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что за предыдущие 24 часа погибли шесть палестинцев, еще 38 получили ранения. Отдельно экстренные службы заявили о 11 раненых, среди которых женщины и дети, после артиллерийского обстрела дома к востоку от города Газа.

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