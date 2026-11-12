В Сингапуре недавние киберинциденты, затронувшие шесть организаций в сфере здравоохранения, не нарушили оказание медицинской помощи. Данных о том, что пострадала безопасность пациентов или оказываемая им помощь, на данный момент нет, заявило Министерство здравоохранения страны.

Данных о доступе к медицинским записям нет

Как сообщает Channel NewsAsia, в министерстве также отметили, что им не известно о несанкционированном доступе к медицинским записям пациентов во время этих инцидентов.

Ведомство оценивает полные последствия нарушений совместно с организациями, которых они затронули. Среди них — Agency for Integrated Care, Alliance Medinet, Doctor Anywhere Group, Fullerton Health Group, Minmed Group и Dementia Singapore.

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Усиленный мониторинг систем

Указанные организации сотрудничают с консультантами по кибербезопасности и профильными государственными органами, в частности с Агентством кибербезопасности Сингапура и Комиссией по защите персональных данных.

Министерство призвало Synapxe и государственные медицинские учреждения сохранять бдительность и усилить мониторинг потенциальных киберугроз в ИТ-системах государственного здравоохранения. Частным поставщикам медицинских услуг рекомендовали пересмотреть и укрепить меры киберзащиты для безопасности их систем и медицинской информации. В ведомстве подчеркнули, что развитие технологий, в том числе искусственного интеллекта, может облегчить выявление уязвимостей, а кибератаки могут становиться более частыми и быстрыми.

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