Совет министров Мозамбика одобрил обновлённый план разработки проекта Rovuma LNG, в котором участвует ExxonMobil. Решение снимает один из регуляторных барьеров перед окончательным инвестиционным решением, которое компания рассчитывает принять до конца года, сообщает OilPrice.

Мощность завода увеличат

Обновлённый план предусматривает увеличение мощности наземного завода по сжижению природного газа до 18,6 млн тонн в год. В 2019 году для проекта была согласована мощность на уровне 15,2 млн тонн в год.

По оценке Standard Bank, стоимость Rovuma LNG может достичь почти $30 млрд. В таком случае это будет крупнейший наземный проект в Мозамбике. Правительство страны заявило, что пересмотренная концепция должна сократить затраты на разработку благодаря использованию электрических модулей переработки природного газа.

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Газ для внутреннего рынка

Национальный институт нефти Мозамбика ожидает, что обновление проекта сократит выбросы примерно на 40%. По оценке института, государство может получить около $121 млрд поступлений за 25 лет производства. План также предусматривает направление 25% произведённого газа на внутренний рынок Мозамбика.

В октябре ExxonMobil договорилась увеличить свою долю в Rovuma LNG до 50% в рамках обмена активами с Eni. Итальянская компания сосредоточится на плавучих проектах по сжижению газа в районе 4 бассейна Ровума, в частности Coral Sul и Coral Norte. По данным Bloomberg, производство на Rovuma LNG может начаться в начале 2030-х годов.

Рядом также реализуется Mozambique LNG под руководством TotalEnergies, рассчитанный на 13,1 млн тонн сжиженного газа в год. Работы над обоими наземными проектами ранее задерживались из-за нападений повстанцев в провинции Кабу-Делгаду, которые вынудили эвакуировать работников.

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