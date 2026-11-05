Органы безопасности проверяют возможную связь 19-летнего немца, которого подозревают в причастности к насильственным действиям, с разведкой государства-агрессора России. Об этом сообщает Der Spiegel в подкасте Firewall.

Чаты Com-сцены

По данным издания, западные органы безопасности уже длительное время следят за чатами так называемой Com-сцены. В таких группах распространяют видео горящих домов и автомобилей, а также кадры с неясными граффити.

Участники этих сообществ одобряют насилие и разрушение: чем жестче поступок, тем больше признания он может принести. Der Spiegel отмечает, что среди исполнителей таких действий нередко есть очень молодые люди, в том числе подростки.

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Версия о вербовке

Органы безопасности рассматривают версию, что российские спецслужбы могли использовать онлайн-сообщества для вербовки молодежи с целью распространения хаоса на Западе. Издание упоминает поджоги, нападения с ножом и пачку рублевых банкнот как обстоятельства, которые могут свидетельствовать о такой версии.

В одном из эпизодов подкаста говорится о молодом немце, которого связывают с такими действиями. По информации Der Spiegel, у него есть связи, ведущие в Россию. Его адвокат Сандра Юнг отказалась комментировать конкретные обвинения против 19-летнего, поскольку расследование еще не завершено.

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