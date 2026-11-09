В Великобритании исследователи Кембриджского университета разработали экспериментальную mRNA-терапию, призванную временно стимулировать клетки сердечной мышцы к делению и восстановлению поврежденной ткани. В опытах на мышах после инфаркта лечение усилило сокращения сердца и примерно на 10% увеличило объем крови, который оно перекачивало за одно сокращение, по сравнению с животными, получившими имитационное лечение, сообщает News-Medical.

Как действует терапия

После инфаркта препарат вводили непосредственно в сердца мышей, а результаты оценивали с помощью эхокардиографии. Терапия использует модифицированную матричную РНК для временной активации в клетках двух белков — Myc и циклина T1. По замыслу ученых, это должно способствовать восстановлению ткани сердца.

Исследователи отметили, что действие лечения является локальным и кратковременным. Они не ожидают, что подход вызовет постоянные изменения в клетках сердца, что должно снизить риск чрезмерного роста тканей. У мышей не зафиксировали побочных эффектов. Повторные обследования через 28 дней и 12 недель показали, что улучшение функции сердца сохранилось.

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Перспективы лечения сердечной недостаточности

После инфаркта взрослое человеческое сердце может потерять до миллиарда клеток сердечной мышцы. В отличие от многих других органов, сердце взрослого человека не способно восстанавливать утраченные клетки, что может приводить к образованию рубцов, сердечной недостаточности и смерти.

Старший соавтор исследования, доцент кафедры фармакологии и Института Гердона Кембриджского университета Кэтрин Уилсон подчеркнула, что результат не является полным лечением сердечной недостаточности. По данным источника, даже небольшие улучшения функции сердца связывают со снижением смертности пациентов и лучшей способностью выполнять повседневные дела.

Команда получила финансирование от British Heart Foundation для продолжения работы. Прежде чем перейти к испытаниям на людях, метод должен быть проверен на более крупных животных моделях, чтобы установить его безопасность и эффективность. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cardiovascular Research.

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