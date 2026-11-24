В Вашингтоне, США, на ежегодной встрече Общества нейронаук исследователи представили результаты наблюдения за изменениями мозга во время беременности. В группе женщин, рожавших впервые, к моменту родов общий объём мозга уменьшался примерно на 3,5%. Об этом сообщает Nature.

Наблюдения до и после родов

Команда когнитивной нейробиологини Университета Виргинии Ханны Гротцингер наблюдала за шестью женщинами, ожидавшими первого ребёнка, двумя матерями, рожавшими во второй раз, а также пятью участницами, которые не были беременны. Начиная с периода до зачатия и до года после родов каждая участница прошла до 30 МРТ-обследований и сдавала образцы крови.

Данные подтвердили тенденции, которые ранее выявили в детальном исследовании одной женщины. Объём серого вещества уменьшался почти во всех участках коры головного мозга, особенно в зонах, связанных с социальным познанием. В то же время бледный шар — структура, участвующая в регуляции движений и мотивации, — увеличивался во время беременности.

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Различия между первой и повторной беременностью

Во время первой беременности объём спинномозговой жидкости увеличивался на 11%. У женщин, рожавших во второй раз, учёные также зафиксировали изменения, однако они затронули примерно половину участков коры, а существенного увеличения объёма спинномозговой жидкости не было. Гротцингер предупредила, что для подтверждения этих различий необходимы более масштабные исследования из-за небольшого размера выборки.

Также между первым и вторым триместрами у большинства участниц усиливался кровоток в мозге: он достигал пика примерно на 21-й неделе беременности и снижался ближе к родам. У одной участницы, у которой развилась преэклампсия, кровоток был ниже на протяжении всей беременности, а уменьшение серого вещества — меньшим, чем у остальных участниц.

Нейробиолог Лииса Галеа из Центра зависимостей и психического здоровья в Торонто подчеркнула, что столь значительные изменения являются частью типичной беременности и не должны пугать. Исследователи изучают такие процессы, чтобы лучше понять, почему у части людей возникает депрессия во время беременности или после родов.

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