Провайдер международных фондовых индексов MSCI повысил вес Тайваня в трех крупных индексах по итогам регулярного пересмотра. В индексе MSCI Emerging Markets, наиболее отслеживаемом иностранными институциональными инвесторами, доля Тайваня выросла с 28,86% до 29,01%, сообщает Taipei Times.

MSCI также увеличила вес Тайваня в индексе MSCI All-Country World Index — с 3,25% до 3,28%. В индексе MSCI All-Country Asia ex-Japan доля тайваньского рынка выросла с 32,72% до 32,83%.

Третье повышение подряд

Это уже третий квартал подряд, когда MSCI одновременно увеличивает вес Тайваня во всех трех индексах. Аналитики связали пересмотр с сильными показателями ориентированного на технологии фондового рынка Тайваня на фоне мирового бума искусственного интеллекта.

В MSCI Emerging Markets наибольшее увеличение веса получила Индия — на 0,17 процентного пункта. Наибольшее сокращение зафиксировали для Китая — на 0,13 процентного пункта.

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Изменения в составе индексов

В MSCI Global Standard Indexes добавили трех тайваньских производителей: Kinsus Interconnect Technology, Nan Ya Printed Circuit Board и Taiwan Union Technology. Одновременно эти компании исключили из MSCI Global Small Cap Indexes. Их включение в стандартные индексы MSCI планировалось еще во время августовского пересмотра, однако было перенесено из-за торговых ограничений Тайваньской фондовой биржи после стремительного роста котировок.

Из стандартных индексов также исключили Chailease Holding, E Ink Holdings, Lotes и Wan Hai Lines. Chailease, E Ink и Lotes вместо этого вошли в индексы компаний малой капитализации. MSCI добавила в эти индексы еще 15 тайваньских акций, среди которых AIC, ASRock Industrial Computer и Browave, а девять акций исключила.

Наибольший рост веса в MSCI Taiwan Index получила Taiwan Union Technology — с нулевого уровня до 0,37%. Наиболее заметное сокращение пришлось на Taiwan Semiconductor Manufacturing Co: ее доля уменьшилась на 0,25 процентного пункта, до 54,29%. Обновленные индексы начнут действовать после закрытия рынка 30 ноября.

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