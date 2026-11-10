Президент международной медицинской гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF) Джавид Абдельмонеим заявил, что Израиль отменил разрешение организации на работу в Секторе Газа и препятствует ввозу медицинских товаров. Об этом он сказал в комментарии Anadolu Agency.

Заявления об ограничениях медицинской помощи

По словам Абдельмонеима, израильские власти не разрешают ввозить в Газу, в частности, инвалидные коляски, костыли и ультразвуковые аппараты, поскольку считают, что они могут быть использованы в военных целях. Он заявил, что действия Израиля существенно повредили системе здравоохранения Газы из-за атак на медиков и ограничений доступа к медицинским товарам.

Президент MSF утверждает, что медицинских работников в Газе убивали, задерживали и пытали. По его словам, Израиль более года удерживает хирурга MSF без предъявления обвинений.

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Сокращение гуманитарного присутствия

Абдельмонеим сообщил, что отмена разрешений на работу для более чем 30 неправительственных организаций привела к отсутствию международного персонала и сокращению медицинских услуг, особенно на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Он также предупредил об ухудшении условий жизни в Газе из-за нехватки чистой воды и распространения сточных вод. По его оценке, продолжающиеся израильские атаки и жертвы, в том числе среди детей, не свидетельствуют об эффективном прекращении огня. По данным Anadolu, несмотря на соглашение о прекращении огня, действующее с 10 октября 2025 года, потребности Газы в жилье и восстановлении остаются значительными из-за ограничений на ввоз строительных материалов и товаров для обустройства временного жилья.

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