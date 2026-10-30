В Малайзии бывший премьер-министр и президент партии Bersatu Мухиддин Яссин заявил, что договоренность о поддержке правительства премьер-министра Анвара Ибрагима во время ключевых голосований в парламенте не касается предстоящих выборов в штате Малакка. По его словам, это отдельный вопрос, не связанный с соглашением, сообщает Channel NewsAsia.

Соглашение о поддержке правительства

Шесть депутатов от Bersatu, в том числе Мухиддин Яссин, подписали соглашение о доверии и поддержке правительства — Confidence and Supply Agreement. Оно предусматривает поддержку правительства Анвара Ибрагима в ключевых парламентских голосованиях до завершения текущего срока работы парламента.

К соглашению также присоединились депутат от Муара Сиед Саддик Сиед Абдул Рахман из Malaysian United Democratic Alliance и шесть независимых депутатов, которые ранее заявляли о поддержке правительства. Такой формат предусматривает поддержку правительства, в частности во время голосований по бюджету и вотумам доверия, без формального вхождения депутатов в правящую коалицию.

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Условия соглашения и выборы

Участники договоренности призвали ввести ограничение в два срока для премьер-министра и разделить функции генерального прокурора и государственного обвинителя до завершения мандата нынешней администрации. Они также потребовали одинакового финансирования развития избирательных округов для депутатов оппозиции и депутатов, поддерживающих правительство.

Мухиддин заявил, что Bersatu останется в оппозиции и будет выполнять роль сдерживания и противовеса. По его словам, соглашение должно действовать до роспуска парламента, однако его могут прекратить, если одна из сторон не выполнит свои обязательства.

Bersatu планирует выдвинуть кандидатов в восьми из 28 избирательных округов штата Малакка. В четырех округах партия будет напрямую соперничать с Pakatan Harapan. Голосование на выборах в Малакке запланировано на 14 ноября, а досрочное голосование — на 10 ноября.

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