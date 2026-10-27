Районный муниципалитет Аматоле в ЮАР заявил о восстановлении водоснабжения в городе КваМакома, ранее известном как Форт-Бофорт. В то же время нормирование подачи воды сохранится, поскольку спрос в городе превышает мощность действующей водоочистной станции.

Как сообщает Daily Maverick, для ремонта и замены фильтров на станции назначили специализированного подрядчика, который уже начал работы. До устранения проблем с фильтрами воду продолжат доставлять автоцистернами.

Реконструкция станции

Министр водных ресурсов и санитарии Пемми Маджодина в июне 2025 года сообщила парламенту, что на полную реконструкцию водоочистной станции Форт-Бофорта до июня 2027 года выделили 150 млн рандов. После модернизации ее мощность должна вырасти до 15 млн литров воды в сутки.

В качестве краткосрочной меры департамент водных ресурсов и санитарии предусмотрел 22 млн рандов в бюджете на 2025/26 годы. Завершить эти работы планировали к июню 2026 года. В то же время в сентябре жители рассказывали журналистам, что вода в кранах иногда отсутствовала неделями, а после восстановления подавалась лишь поздно вечером.

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По словам Маджодины, после введения в 2015 году канализационной системы с водяным смывом потребность в воде превысила возможности станции, которая может очищать 6,5 млн литров в сутки. Дополнительной проблемой являются утечки, в частности из бачков домашних туалетов. Муниципалитет обследовал 1282 домохозяйства и установил, что ремонта требуют 1059 из них.

Жалобы жителей и протесты

Жители КваМакомы жаловались на засоренные канализационные стоки, утечки нечистот на улицы и длительные перебои с водой. 16 октября они перекрыли дорогу в Гкеберху, протестуя из-за ситуации с водоснабжением.

Проблемы затронули также окружающие села. В Апшере, расположенном примерно в 35 км от КваМакомы, жители заявили, что из трех резервуаров водой наполняют лишь один — раз в три-четыре месяца. В селе Кверу подрядчик оставил незавершенным проект водоснабжения верхней части населенного пункта, начатый в 2023 году.

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