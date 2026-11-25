В Болонье, Италия, Лоренцо Музетти победил представителя Южной Кореи Хона Сон Чхана со счетом 6:0, 7:6 (7:5) в стартовом матче четвертьфинала Кубка Дэвиса. Благодаря этому успеху итальянцы, трехкратные действующие обладатели трофея, повели 1:0 в противостоянии.

Возвращение Музетти

Для 24-летнего Музетти это был первый матч в Кубке Дэвиса с 2024 года. Прошлогодний финальный турнир он пропустил по физическим и семейным причинам. Как сообщает Channel NewsAsia, из-за травм в сезоне 2026 года теннисист опустился на 27-е место мирового рейтинга, хотя в январе поднимался на пятую позицию.

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Ход матча и следующие встречи

Итальянец не отдал сопернику ни одного гейма в первом сете. Во второй партии он повел 4:2, однако Хон сравнял счет и перевел сет на тай-брейк. Музетти удержал преимущество и завершил матч за один час 32 минуты.

Во второй одиночной встрече Флавио Коболли должен сыграть против Квона Сун У. Если после двух одиночных матчей победитель противостояния не будет определен, Маттео Берреттини и Андреа Вавассори встретятся в парной игре с Чон Хёном и Квоном. Победитель четвертьфинала в пятницу сыграет в полуфинале против Чехии, которая ранее обыграла Канаду.

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