Исследователи из Oregon Health & Science University обнаружили, что редкая мутация гена APOE, известная как Christchurch, в модели на мышах предотвращала накопление в мозге белка тау и альфа-синуклеина, сообщает News-Medical. Белок тау связывают с болезнью Альцгеймера, а накопление альфа-синуклеина является характерным признаком прогрессирования болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви.

Эксперимент на мышах

Работа была опубликована в журнале Cell Reports. Ученые использовали мышей, генетически предрасположенных к накоплению белка тау и альфа-синуклеина в мозге. После добавления мутации Christchurch к гену APOE у этих животных не наблюдали накопления обоих белков, несмотря на их исходную предрасположенность к этому.

Предыдущие исследования на животных моделях уже указывали, что мутация Christchurch может предотвращать накопление белка тау. Новая работа подтвердила этот результат и показала ее возможную связь со снижением накопления альфа-синуклеина.

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Перспектива генной терапии

Авторы отмечают, что результаты открывают возможность дальнейшего изучения генной терапии для предотвращения когнитивных и двигательных нарушений, связанных с болезнью Паркинсона и родственными состояниями. В то же время исследование проводилось на мышиной модели, а не с участием людей.

Внимание к мутации Christchurch привлек описанный в 2019 году случай женщины из Колумбии, которая была носительницей редкой мутации, впервые выявленной в Новой Зеландии. Предыдущие исследования предполагали, что она может отсрочить симптомы деменции у людей, генетически предрасположенных к болезни Альцгеймера. Лаборатория авторов ищет финансирование для продолжения доклинических исследований; по оценке ученых, проверка идеи генной терапии с участием людей потребует нескольких лет.

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