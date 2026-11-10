Исследователи из Университета Центральной Флориды обнаружили, что генетические мутации, связанные с наследственной формой болезни Альцгеймера, могут напрямую нарушать передачу сигналов от двигательных нейронов к мышцам. Экспериментальная система не содержала головного или спинного мозга, что позволило отдельно оценить влияние мутаций на периферическую нервную систему, сообщает ScienceDaily.

Модель нервно-мышечного синапса

Ученые изучали редкую семейную форму болезни Альцгеймера, которая обычно проявляется в возрасте от 40 до 65 лет. Для работы они использовали технологию «человек-на-чипе» — миниатюрную лабораторную платформу из человеческих клеток, разработанную и произведенную компанией Hesperos.

Команда создала модель нервно-мышечного синапса — места, где двигательный нейрон передает сигнал мышечной клетке. Здоровые мышечные клетки соединили с двигательными нейронами, полученными из стволовых клеток, имевших мутации, связанные с наследственной болезнью Альцгеймера.

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Исследователи проверяли, насколько стабильно нервные сигналы вызывали сокращения мышц и как долго мышцы могли сокращаться до появления усталости. Результаты показали, что эти мутации могут препятствовать нормальному взаимодействию нервов и мышц.

Необходимы исследования с участием людей

Болезнь Альцгеймера преимущественно связывают с ухудшением памяти и когнитивных функций. В то же время у некоторых пациентов до выраженных когнитивных симптомов наблюдались изменения походки, равновесия или координации. Исследование предполагает, что по крайней мере часть таких нарушений может быть связана не только с изменениями в мозге, но и с периферическими нервами.

Авторы подчеркивают, что лабораторный эксперимент не доказывает, будто такие изменения у людей обязательно возникают раньше проблем с памятью. Для этого необходимы дальнейшие исследования, в том числе более распространенных форм болезни Альцгеймера. Результаты также поднимают вопрос о том, способны ли терапии, направленные исключительно на мозг, влиять на нарушения нервно-мышечных связей в других частях тела.

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