Музей имени отца Станислава Сташица в Грубешуве на востоке Польши получил анонимно переданную коллекцию почти 2000-летних артефактов, связанных с вандалами. В коллекцию вошли меч, наконечники копья и дротика, детали щита, шпоры и другие предметы из захоронения. Об этом сообщает Notes from Poland.

Меч и снаряжение воина

Наиболее примечательным предметом является меч, сохранившийся в трех фрагментах. В музее отметили, что вандалы намеренно ломали или сгибали оружие и другие предметы из захоронений во время погребальных обрядов. Также в коллекции есть два сломанных наконечника копий, умбон щита с шипом, рукоять щита, фрагмент ножа, поясная пряжка и две шпоры.

Среди находок также обнаружили части костяного гребня и бронзовую фибулу — застежку для плаща. Предметы находятся в плохом состоянии и требуют срочной консервации, особенно железные элементы вооружения, которые веками пролежали в земле. Вещи также подверглись воздействию высокой температуры, поскольку умершего сожгли вместе с личным имуществом. По характеру предметов музей предполагает, что похороненный имел высокий социальный статус.

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Место захоронения планируют обследовать

Сотрудники музея не знают, кто именно нашел захоронение и где оно расположено. Согласно полученной учреждением информации, захоронение несколько лет назад обнаружили на сельскохозяйственном поле в гмине Вербковице. Артефакты передали музею через посредника; важную роль в организации передачи сыграл местный поисковик с металлоискателем.

Музей планирует следующим летом установить точное место находки с помощью археологических раскопок. Там считают, что в этой местности могут быть и другие подобные захоронения, поврежденные сельскохозяйственными работами.

Вандалы были древним германским народом, который, как предполагают исследователи, прибыл на территорию современной Польши примерно в III или II веке до нашей эры. Их обычно связывают с пшеворской культурой, существовавшей на части территории современной Польши в железном веке и римский период.

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