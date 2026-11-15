Музыкант Фил Коллинз во время церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе, США, заявил, что чувствует себя значительно лучше, чем раньше, и не исключил возможности снова выступать. Это было одно из его редких публичных появлений.

Как сообщает Variety, в начале своей речи Коллинз сказал, что его состояние значительно улучшилось. Музыкант также упомянул слухи о том, будет ли он снова петь или отправится на гастроли, и подчеркнул, что его еще рано списывать со счетов.

Возможные концерты

После церемонии Коллинз рассказал журналистам, что у него есть домашняя студия звукозаписи и друзья-музыканты, которые ранее играли в его группе. По его словам, это позволяет ему продолжать заниматься музыкой.

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Он отметил, что ранее не был уверен, сможет ли снова отправиться на гастроли. Однако после разговора с детьми музыкант предположил, что проведение нескольких концертов не выходит за пределы возможного. Конкретных дат или планов он не назвал.

Работа над музыкой

Коллинз сказал, что хотел бы работать в своей студии вместе с друзьями-музыкантами, писать музыку и позднее представить ее слушателям. Он назвал это работой, которая все еще продолжается.

Ранее музыкант публично говорил о проблемах со здоровьем. В августе он сообщил The Times, что в 2024 году едва не умер из-за осложнений, связанных со злоупотреблением алкоголем. В начале 2026 года Коллинз рассказал BBC Two, что перенес пять операций на колене.

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