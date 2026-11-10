Пол Маккартни и Ринго Старр 29 января 2027 года выступят вместе на музыкальном фестивале VetsAid в Лас-Вегасе, США. Как сообщает Rolling Stone, два участника The Beatles присоединятся к гитаристу Eagles Джо Уолшу для специального выступления на арене MGM Grand Garden Arena.

Редкое совместное выступление

В последний раз Маккартни и Старр выступали на одной сцене в декабре 2024 года в Лондоне во время финального концерта Got Back Маккартни. Тогда Старр сыграл на барабанах в композициях Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band и Helter Skelter.

Джо Уолш заявил, что хочет отблагодарить Лас-Вегас, где работал на протяжении последних двух лет, а также поддержать ветеранское сообщество города и семьи ветеранов. Он также анонсировал возможное появление других специальных гостей.

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Программа и билеты

В объявленный на данный момент лайнап VetsAid 2027 также вошли The Killers, The War on Drugs, St. Vincent и Lucius. Продажа билетов через AXS начнется 13 ноября в 10:00 по тихоокеанскому времени. Их стоимость без налогов и сборов составит 200 долларов, а ветеранам предложат специальные билеты и цены.

Все чистые поступления от фестиваля направят благотворительным организациям, помогающим ветеранам. Распределение средств будет координировать Combined Arms Institute.

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