Персонализированная музыкальная терапия до и во время коронарографии была связана с более низкими систолическим артериальным давлением и частотой сердечных сокращений. Такие результаты рандомизированного клинического исследования, опубликованного в журнале Heart, приводит News-Medical.

Как проводили исследование

В исследовании MUS.E I приняли участие 100 пациентов, которых с ноября 2024 года по март 2025 года случайным образом распределили на три группы. Первая группа из 34 человек слушала выбранную музыку в течение 30 минут до инвазивной коронарографии. Вторая группа, в которую вошли 32 пациента, слушала музыку 30 минут до процедуры и на протяжении ее проведения. Контрольная группа из 34 человек получала стандартную помощь без музыкальной терапии.

Коронарография позволяет визуализировать кровоток в коронарных артериях. Во время процедуры через кровеносные сосуды к коронарным артериям проводят катетер, вводят контрастное вещество и выполняют рентгеновскую визуализацию. Ее также могли проводить вместе с чрескожным коронарным вмешательством.

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Показатели во время и после процедуры

Во время коронарографии средняя частота сердечных сокращений в двух группах, слушавших музыку, составляла 71–72 удара в минуту, тогда как в контрольной группе — 80 ударов. Систолическое давление в группе, слушавшей музыку до и во время процедуры, составляло примерно 125 мм рт. ст. по сравнению с примерно 136 мм рт. ст. в контрольной группе. Насыщение крови кислородом оставалось стабильным во всех трех группах.

После процедуры систолическое давление в группе, слушавшей музыку до и во время коронарографии, было примерно на 13 мм рт. ст. ниже, чем в двух других группах, даже после корректировки на исходные показатели. Частота сердечных сокращений также оставалась ниже в обеих музыкальных группах: 67 и 65,44 удара в минуту против 75,53 в контрольной. Самый низкий уровень боли зафиксировали в группе, слушавшей музыку до и во время процедуры, а уровни высокочувствительного тропонина I были ниже в обеих группах музыкальной терапии.

Исследователи отметили, что размер выборки был небольшим, а участники знали, получат ли они музыкальное вмешательство. Кроме того, исходное систолическое давление было ниже в группе, слушавшей музыку до и во время коронарографии.

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