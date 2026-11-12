Международный валютный фонд заявил, что в Италии любые новые меры по противодействию высоким ценам на энергию должны быть компенсированы другими бюджетными решениями. Позиция фонда была озвучена на фоне обращения Италии и Греции к Европейскому союзу с просьбой о большей бюджетной гибкости для финансирования таких мер, сообщает ANSA English.

Оценка дефицита и долга

Европейский директор МВФ Матеуш Щурек заявил об этом, отвечая на вопрос во время брифинга для небольшой группы журналистов. По его словам, за последние два года Италия достигла значительного прогресса в решении проблемы чрезмерного государственного долга.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Он также сказал, что в этом году стране удалось снизить дефицит до 3% ВВП.

Условие для новых мер

По словам Щурека, с учетом ситуации с долгом любые меры, в том числе направленные на противодействие росту расходов на энергию, должны быть компенсированы за счет других бюджетных решений.

Читай нас в