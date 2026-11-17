Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики Южной Кореи в 2026 году до 3,9%. Пересмотр связали с мировым бумом искусственного интеллекта, который стимулирует экспорт полупроводников, сообщает Korea Herald.

Новые оценки МВФ

Новый прогноз на 0,6 процентного пункта выше оценки МВФ, опубликованной в октябрьском обзоре World Economic Outlook. Фонд также улучшил ожидания на 2027 год — с 2,8% до 3,3% — после консультаций с властями Южной Кореи, начавшихся 3 ноября.

Это очередное существенное повышение оценки: в апреле МВФ прогнозировал для страны рост на 1,9% в 2026 году, в июле — на 2,6%, а в октябре — на 3,3%. Последний прогноз превышает оценки Организации экономического сотрудничества и развития, Банка Кореи и правительства страны.

Рост сосредоточен в технологическом секторе

В МВФ ожидают, что стремительный рост экспорта технологической продукции, восстановление инвестиций и устойчивое потребление ускорят экономический рост после 1,1% в 2025 году. Доходы в технологическом секторе должны поддержать потребление в 2027 году, а инвестиции во внедрение ИИ могут увеличить потенциал экономики в среднесрочной перспективе.

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В то же время глава миссии МВФ в Корее Корин Делеша отметила, что выгоды от подъема пока в основном сосредоточены в технологическом секторе и лишь постепенно будут распространяться на остальную экономику.

Инфляция и рекомендации

Фонд прогнозирует инфляцию на уровне 2,7% в 2026 году и 2,3% в 2027 году. Это выше целевого показателя Банка Кореи в 2%. МВФ считает целесообразным дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы инфляционное давление не закрепилось, а также рекомендует проводить более жесткую бюджетно-налоговую политику при одновременной адресной поддержке уязвимых домохозяйств и предприятий.

Среди долгосрочных рекомендаций — расширять применение ИИ, сокращать разрывы в оплате труда, повышать производительность за пределами столичного региона Сеула, диверсифицировать экспортные рынки и продолжать переход к возобновляемой энергетике.

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