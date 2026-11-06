Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Казахстана вырастет на 4,9% в 2027 году после ожидаемого роста на 4,4% в 2026 году. Как сообщает Euronews, прогноз содержится в октябрьском выпуске World Economic Outlook.

Ожидаемый рост в 2026 году будет ниже показателя 2025 года, когда экономика Казахстана увеличилась на 6,5%. В то же время МВФ ожидает, что в 2026 году Казахстан будет иметь самые высокие темпы экономического роста среди стран-экспортеров нефти в группе Ближнего Востока и Центральной Азии.

Влияние ситуации на нефтяном рынке

МВФ отметил, что на нефтяные рынки влияют геополитическая напряженность и конфликт между США и Ираном. Закрытие Ормузского пролива в марте нарушило транспортировку примерно 20% мировых поставок нефти, или около 20 млн баррелей в сутки.

Чтобы компенсировать нехватку поставок, производители нефти за пределами Персидского залива, в том числе Казахстан, Бразилия, США и Венесуэла, увеличили добычу. Базовый сценарий МВФ предусматривает открытие пролива в марте 2027 года и более широкое возвращение к довоенным условиям в октябре того же года.

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Прогнозы для региона и мировой экономики

МВФ ожидает, что цены на сырьевые товары, денежные переводы и реформы будут поддерживать экономики Кавказа и Центральной Азии. Для Узбекистана прогнозируется рост на 7,8% в 2026 году и на 6,5% в 2027 году, для Кыргызстана — на 9% и 7% соответственно, для Таджикистана — на 7,3% и 6,8%.

Фонд также обратил внимание на спрос на полупроводники и другое технологическое оборудование, который может создавать возможности для экспортеров сырья, в том числе Казахстана. В то же время МВФ предупредил, что долгосрочная устойчивость инвестиционного бума вокруг искусственного интеллекта остается неопределенной.

Согласно прогнозу МВФ, мировая экономика вырастет на 3,1% в 2026 году после 3,5% в 2025 году, а в 2027 году темпы могут ускориться до 3,4%.

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