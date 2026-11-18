Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Объединенных Арабских Эмиратов на 0,2% в 2026 году. Как сообщает The National, оценка связана с ослаблением перебоев из-за войны с Ираном, а также с восстановлением добычи нефти и других секторов.

Пересмотр прогноза

В октябре МВФ ожидал сокращения экономики ОАЭ на 3,9% на фоне геополитической напряженности в регионе. Новая оценка предусматривает рост на 0,2% в 2026 году. Фонд также ожидает, что в 2027 году экономика страны вырастет на 7,3%.

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Восстановление секторов

Представитель МВФ Саид Бахаче после завершения визита сотрудников фонда в ОАЭ заявил, что экономика страны продемонстрировала устойчивость к региональным потрясениям благодаря быстрой реакции властей. По его словам, влияние конфликта смягчили значительные государственные и внешние резервы, хорошо капитализированная банковская система, а также целевые бюджетные и финансовые меры.

МВФ также отметил, что добыча нефти восстановилась, а торговля, авиация и туризм демонстрируют постепенное восстановление. ОАЭ являются второй по величине экономикой арабского мира.

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