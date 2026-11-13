Международный валютный фонд начал в Бейруте миссию для обсуждения с ливанскими властями стратегии реструктуризации банковского сектора. Представительница МВФ Джули Козак сообщила, что консультации являются частью тесного взаимодействия с властями страны по комплексной программе реформ для восстановления финансовой стабильности и поддержки экономического восстановления.

Переговоры по программе реформ

Как сообщает Asharq Al-Awsat, Козак не стала говорить, может ли в ближайшее время быть достигнута предварительная договоренность. По ее словам, представители Фонда сообщат об обновлениях после завершения миссии.

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Ливанские СМИ на этой неделе цитировали министра финансов Ливана Яссина Джабера, заявившего, что миссия МВФ продлится до пятницы. Он также выразил надежду на достижение предварительного соглашения на этой неделе.

Заявление главы МВФ

В прошлом месяце директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявляла об интенсивных переговорах по поддержке Ливана и о значительном прогрессе в подготовке кредитной программы. Тогда она отметила, что сторонам еще необходимо выполнить определенную совместную работу, но выразила уверенность в успешном результате.

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