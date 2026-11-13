Международный валютный фонд заявил, что Ливану необходимо провести дополнительную работу для согласования стратегии эффективной и долгосрочной реструктуризации банковского сектора. Закон о санации банков остается одним из ключевых вопросов в переговорах Бейрута с фондом по поводу новой программы экономических реформ, сообщает The National.

Переговоры о банковской реформе

Миссия МВФ, работавшая в Ливане 11–13 ноября, сообщила о прогрессе в консультациях по стратегии реструктуризации банковского сектора. В то же время глава миссии МВФ в Ливане Эрнесто Рамирес Риго отметил, что сторонам еще необходимо согласовать модель эффективной и устойчивой реструктуризации, которая обеспечит надежную и жизнеспособную банковскую систему.

Фонд назвал необходимым применение Закона о санации банков и Закона о финансовой стабильности и возмещении депозитов после их принятия. По мнению МВФ, эти документы нужны для восстановления финансовой стабильности и максимального возврата средств вкладчикам.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возврат депозитов

В МВФ также подчеркнули необходимость дальнейших переговоров о максимизации возврата депозитов. Такие договоренности должны согласовываться с ликвидностью центрального банка и банковского сектора, устойчивостью государственного долга и восстановлением платежеспособности центробанка.

Фонд подчеркнул, что закон о финансовой стабильности и возмещении депозитов должен сохранять очередность требований при распределении убытков, чтобы максимально защитить вкладчиков.

Парламент Ливана в августе принял закон о санации банков, однако президент Жозеф Аун оспорил его в Конституционном совете из-за поправки, касающейся независимости и полномочий центрального банка. В 2022 году Ливан достиг предварительной договоренности на уровне персонала с МВФ после экономического коллапса. Страна объявила первый в своей истории дефолт по долгу в марте 2020 года, а финансовые потери оценивались примерно в 70 млрд долларов, хотя теперь ожидается, что эта сумма будет выше.

Читай нас в