Международный валютный фонд, базирующийся в Вашингтоне, заявил, что странам следует адаптировать налоговые системы к распространению искусственного интеллекта, который может сократить трудовые доходы и сузить налоговую базу. В то же время фонд не предлагал вводить отдельный налог на ИИ, сообщает The Rio Times.

Риски для налоговых поступлений

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в блоге от 15 октября 2026 года отметила, что искусственный интеллект способен ускорить экономический рост, но одновременно сократить трудовые доходы, усилить неравенство и ослабить налоговую базу. Она призвала правительства настраивать налоговые системы так, чтобы они не создавали чрезмерных стимулов для автоматизации, но и не препятствовали ей.

По оценке фонда, ИИ может ежегодно добавлять около 0,5 процентного пункта к глобальному росту в течение следующего десятилетия. Технология потенциально может затронуть примерно 40% рабочих мест в мире и около 60% рабочих мест в развитых экономиках.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

МВФ не поддерживает налоги на роботов

В записке экономистов МВФ «Глобальные экономические и финансовые последствия искусственного интеллекта» за 2026 год рекомендуется избегать всеобщих «налогов на роботов» — сборов с компаний, заменяющих работников машинами. Вместо этого авторы советуют усилить налогообложение доходов физических лиц от капитала, включая прибыль, проценты и дивиденды.

В то же время фонд предупредил, что перенос налоговой нагрузки с труда на капитал посредством повышения корпоративных налогов лишь частично может компенсировать потери поступлений от налогообложения доходов. Наиболее острой проблема может быть для стран, которые преимущественно пользуются сервисами ИИ, а не производят их.

Ситуация в Латинской Америке

Согласно данным блога МВФ от марта 2025 года, в Латинской Америке значительному влиянию ИИ может подвергнуться менее половины рабочих мест. Фонд связывает это с высокой долей неформальной занятости, которая превышает половину всех рабочих мест региона. В Боливии, Перу и Гондурасе неформальная занятость, согласно приведенным оценкам, составляет более двух третей общего числа рабочих мест.

Читай нас в