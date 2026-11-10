Министерство внутренних дел Польши завершило подготовку проекта законодательных изменений, касающихся доступа к чернопороховому и коллекционному оружию. Ведомство совместно с полицией и спецслужбами также планирует проанализировать все правила доступа к огнестрельному оружию, сообщает Polsat News.

Учёт чернопорохового оружия

МВД Польши хочет ввести обязательный учёт чернопорохового оружия. Работу над этим предложением завершили ещё до нападения в Кракове.

Сейчас для владения огнестрельным оружием раздельного заряжания, изготовленным до 1885 года, а также его репликами не требуются ни разрешение, ни регистрация. Министр внутренних дел Марцин Кервиньский заявил, что к обсуждению возможных дальнейших изменений прежде всего должны подключиться эксперты.

Пересмотр правил, в частности, будет охватывать порядок выдачи разрешений и вопрос обновления психологических обследований для людей, уже имеющих такие разрешения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расследование стрельбы

7 ноября 24-летний мужчина открыл огонь на Рыночной площади в Кракове. По данным Национальной прокуратуры Польши, погибли шесть человек, ещё 15, в том числе двое полицейских, получили ранения. Нападавший, который был ранен во время вмешательства полиции, умер в больнице в понедельник.

Прокуратура квалифицировала нападение как преступление террористического характера. Это же расследование касается также убийства родителей и сестры 24-летнего мужчины в Островце-Свентокшиском. По предварительным выводам следствия, к обоим преступлениям причастен один и тот же мужчина.

Следователи устанавливают мотив нападения и проверяют, мог ли кто-либо подстрекать нападавшего или помогать ему. В его комнате нашли флаг Гадсдена — жёлтое полотнище со змеёй и надписью «Don’t Tread on Me». Кервиньский заявил, что этот символ является подсказкой, которую не стоит игнорировать, в то же время представитель Национальной прокуратуры отметил, что его используют в различных контекстах.

Читай нас в