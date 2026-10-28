Министерство внутренних дел Тайваня через Национальное полицейское агентство усилит меры по предотвращению вмешательства Китая, организованных групп и местных пособников в выборы. Об этом министр внутренних дел Лю Ши-фан заявила на пленарном заседании Законодательного юаня в Тайбэе, сообщает Taipei Times.

Усиленная охрана кандидатов

По словам Лю, во время избирательной кампании власти введут усиленные меры безопасности для кандидатов, которые сталкиваются с резким ростом атак в СМИ или интернете. Она также сообщила, что министерство реализует специальные меры против транснационального давления в соответствии с директивами Офиса президента и правительства.

Депутат от Демократической прогрессивной партии Мишель Лин заявила, что транснациональное давление со стороны Китая напрямую влияет на Тайвань. По ее словам, для Пумы Шеня, кандидата партии на выборах мэра Тайбэя, установили пуленепробиваемое стекло из-за усиления рисков безопасности.

Премьер-министр Чо Джун-тай заявил, что приведенные депутатом примеры указывают на операции, которыми руководят внешние силы при содействии местных пособников. Относительно дела Шеня он сказал, что люди из Гонконга, которые, по его словам, вероятно заказали и профинансировали операцию, скрылись.

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Операции против организованной преступности

С начала года Национальное полицейское агентство провело три общенациональные операции против организованной преступности, отметила Лю. Вместе с другими мерами по борьбе с преступностью они позволили открыть 483 дела, в которых фигурируют 2886 подозреваемых. Правоохранители также изъяли более 700 млн новых тайваньских долларов незаконных доходов.

Лю добавила, что некоторые причастные к этим делам имеют связи с отдельными политическими партиями. Она заявила, что полиция по всей стране должна усилить работу, чтобы не допустить влияния местных банд и пособников на выборы.

Изменения в законодательство

Министр призвала Законодательный юань ускорить внесение изменений в Закон о национальной безопасности, Закон о противодействии инфильтрации и связанные законы. По ее мнению, более сильные правовые механизмы позволят властям действовать против людей, которые открыто или скрыто угрожают общественной и национальной безопасности.

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