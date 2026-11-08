Министерство иностранных дел Филиппин публично призвало чиновников, государственные учреждения и силовые структуры придерживаться согласованной позиции в высказываниях о Китае. Ведомство подчеркнуло необходимость единого голоса в преддверии крупного регионального саммита АСЕАН, который Манила примет на следующей неделе, сообщает Channel NewsAsia.

Единая дипломатическая позиция

В заявлении филиппинское внешнеполитическое ведомство не назвало конкретных высказываний, однако предупредило, что публичные заявления, противоречащие дипломатическому подходу правительства, усложняют работу дипломатов. По оценке МИД, они могут ослабить международную репутацию страны, создать впечатление внутренних разногласий и ухудшить переговорные позиции Филиппин.

Заявление было адресовано, в частности, структурам национальной безопасности и силовым ведомствам. В течение нескольких месяцев они вели острые публичные споры с посольством Китая в социальных сетях. Министерство отметило, что военные и другие силовые службы играют важную роль в документировании инцидентов, однако международные отношения страны находятся под руководством гражданской власти.

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Споры в Южно-Китайском море

Филиппины и Китай годами противостоят друг другу на море из-за спорных районов стратегически важной акватории. Пекин претендует почти на всю территорию Южно-Китайского моря, хотя международный суд в 2016 году в значительной степени отклонил китайские претензии. МИД Филиппин напомнил, что это решение стало результатом юридических процедур в соответствии с международным правом, а не публичной коммуникации или публикаций в социальных сетях.

В прошлом месяце несколько филиппинских сенаторов призвали объявить посла Китая персоной нон грата после его слов о том, что Китай мог бы «легко победить» в любом противостоянии с Филиппинами. Позднее Пекин обвинил Манилу в создании препятствий для участия Китая во встрече министров обороны АСЕАН и направил туда только военного атташе посольства.

На прошлой неделе глава китайской дипломатии Ван И в разговоре с министром иностранных дел Филиппин Тересой Ласаро призвал Манилу сдержать политиков, которые, по его словам, «очерняли» Пекин и пересекали его «красные линии». Ласаро назвала разговор откровенным и конструктивным и заявила, что обе стороны подчеркнули необходимость продолжать дипломатический диалог и урегулировать разногласия на основе взаимного уважения.

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