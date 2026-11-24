В Москве Министерство иностранных дел России, государства-агрессора, вызвало временного поверенного в делах Эстонии Марека Юхтеги и заявило ему решительный протест. Поводом стали обвинения Таллина в связи с попыткой поджога оборонного предприятия, а также решение Эстонии закрыть сухопутные пункты пропуска на границе с Россией.

Реакция Москвы

Российское ведомство назвало обвинения Эстонии полностью бездоказательными. В МИД РФ также заявили, что закрытие границы нанесет новый удар по экономике Эстонии и будет иметь негативные последствия для Таллина и его союзников в ЕС и НАТО. Об этом сообщает Meduza.

Кроме того, МИД России вновь обвинил Эстонию в якобы молчаливом разрешении украинским дронам использовать ее воздушное пространство для атак на Россию. В ведомстве утверждают, что неоднократно документировали такие полеты, и предупредили эстонского дипломата, что такие действия якобы приближаются к провоцированию открытой войны. Страны Балтии отрицают эти утверждения Москвы.

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Закрытие переходов

Правительство Эстонии решило закрыть все сухопутные пограничные переходы с Россией как минимум на шесть месяцев, начиная с 1 декабря. Решение приняли после попытки поджога оборонного предприятия Threod Systems. Эстонские власти считают, что диверсию организовала российская разведка.

Президент Эстонии Юлле Мадизе и мэр Нарвы не согласились с решением правительства о закрытии границы.

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