Министерство иностранных дел Тайваня обозначило дополнительные меры киберзащиты после серии утечек данных. Они предусматривают пятиуровневую систему аудита, обязательное обучение персонала и мониторинг даркнета, сообщает Taipei Times.

В прошлом году министерство проверяло сообщения о продаже его электронных служебных документов в даркнете. Ранее в этом месяце хакеры также взломали часть сайтов Бюро консульских дел. Инцидент потенциально мог затронуть более 72 тысяч фотографий для паспортов, свыше 26 тысяч отсканированных писем-разрешений и данные из более чем 700 заявок на карты деловых поездок АТЭС.

Аудиты и мониторинг

В отчете для Законодательного юаня министерство сообщило об обязательном обучении кибербезопасности для дипломатических сотрудников за рубежом и новых работников. Также оно предусмотрело регулярные проверки в рамках пятиуровневой системы аудита и использование инструментов External Attack Surface Management для управления внешней поверхностью атаки и мониторинга даркнета.

Система аудита включает самопроверки пользователей, проверки специалистов по информационной безопасности, аудиты межведомственной группы и кибермониторинг. Ежегодная межведомственная аудиторская группа совместно формируется МИД, Министерством национальной обороны и Администрацией кибербезопасности. Мониторинг с помощью инструментов МИД дополняет круглосуточное наблюдение и защиту, которые предоставляют профильные поставщики услуг.

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Изоляция систем и резервное копирование

Министерство заявило, что применяет физическую изоляцию компьютеров. Компьютеры без сетевого подключения не могут подключаться к интернету, а устройствам с доступом к сети запрещено хранить секретные документы и подключаться к изолированным системам.

Для связи между Тайванем и его зарубежными представительствами предусмотрены выделенные MPLS-соединения, центр операций безопасности и механизм резервного копирования вне основной площадки. Компьютеры, через которые представительства отправляют и получают несекретные электронные документы, должны использоваться только для этого: просмотр сайтов, а также отправка и получение электронной почты на них запрещены.

Ведомство также проводит ежегодную инвентаризацию компьютерного оборудования, программного и аппаратного обеспечения, портативных носителей данных, данных и сервисов. Списанное оборудование должно пройти физическое уничтожение или магнитное стирание данных, чтобы предотвратить утечку секретной информации.

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