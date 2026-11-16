Министерство иностранных дел Тайваня увеличило бюджет на прием иностранных гостей в этом году более чем на 150 млн новых тайваньских долларов, или 4,57 млн долларов США. В ведомстве объяснили это дипломатическим давлением Китая, углублением отношений с США и Канадой, а также ростом расходов на прием делегаций, сообщает Taipei Times.

Предложенные расходы вызвали вопросы у законодателей, которые потребовали оценить их эффективность. Впоследствии парламент заморозил 15 млн новых тайваньских долларов из запланированного финансирования.

Аргументы министерства

В отчете для парламента МИД заявил, что прием политиков, парламентариев, политических сотрудников, экспертов аналитических центров, представителей бизнеса и СМИ должен способствовать укреплению двусторонних связей и международной поддержки Тайваня. Ведомство стремится ознакомить приглашенных гостей с демократией, экономикой, технологиями и обществом Тайваня, а также развивать взаимное доверие и каналы сотрудничества.

Министерство утверждает, что Китай использует финансовые стимулы и целенаправленное проникновение к дипломатическим союзникам и партнерам Тайваня, чтобы сузить его международное пространство. В ответ Тайвань планирует укреплять контакты с лицами, принимающими решения, и лидерами общественного мнения в разных странах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Также в МИД отметили, что администрация президента США Дональда Трампа усиливает взаимодействие со странами Латинской Америки. По оценке ведомства, Тайвань должен отслеживать региональные изменения и возможности для сотрудничества, приглашая представителей дипломатических союзников и дружественных государств, с которыми не имеет дипломатических отношений.

Расходы и результаты программ

Основной статьей расходов при приглашении иностранных гостей являются авиабилеты, которые оформляют с учетом расписания рейсов и их стоимости. В министерстве заявили, что на расходы также влияют международная ситуация, инфляция, колебания валютных курсов и цен на нефть. Бюджеты на 2024 и 2025 годы не покрывали потребности ведомства, поэтому финансирование на этот год пересмотрели с учетом запланированных визитов, хода выполнения программы и колебаний стоимости.

В качестве примеров результатов МИД привел майский визит бывшего президента Парагвая Сантьяго Пеньи, в ходе которого были подписаны меморандумы в сферах юстиции, кибербезопасности и искусственного интеллекта. После визита делегации панамских законодателей в феврале в Национальной ассамблее Панамы в сентябре была создана межпарламентская группа дружбы с Тайванем, к которой присоединились 45 депутатов.

В рамках прошлогодней Invitation Program Тайвань принял 345 гостей в составе 41 делегации из Северной Америки, полностью покрыв их расходы. Ведомство также оказывало местную поддержку делегациям, которые финансировали поездки самостоятельно или были организованы торговыми палатами.

Читай нас в