Компания N-able временно отключила свою облачную версию сервиса удаленного доступа N-Central после того, как исследователь кибербезопасности раскрыл серию уязвимостей нулевого дня. Как сообщает TechCrunch, компания также призвала клиентов с самостоятельно развернутыми версиями N-Central отключить собственные серверы из-за риска использования опубликованных эксплойтов для взлома корпоративных сетей.

Сервис недоступен на время внедрения защиты

В сообщении о статусе N-able заявила, что облачный N-Central не будет работать, пока компания предпринимает необходимые меры для защиты сред и внедрения исправлений. N-Central позволяет корпоративным клиентам удаленно получать доступ к другим устройствам и системам в пределах одной сети и управлять ими.

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Исследователь назвал уязвимости Able2Shell

Исследователь кибербезопасности Бен Бейлс опубликовал информацию об ошибках на GitHub и назвал их Able2Shell. Согласно его описанию в публикации в X, сочетание этих уязвимостей может позволить похищать учетные данные, создавать новые учетные записи администраторов и получать root-доступ к системам N-able. Бейлс сообщил Bleeping Computer, что публично раскрыл подробности, поскольку компания, по его утверждению, не устранила недостатки, о которых сообщалось в другом продукте. N-able заявила, что не располагает доказательствами успешного использования этих уязвимостей против сред своих клиентов.

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