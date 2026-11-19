Археологи исследовали глиняные фигурки натуфийской культуры из Южного Леванта и обнаружили на одной из них отпечатки пальцев ребенка и взрослого. Находка может свидетельствовать о том, что изготовление фигурок было способом передачи творческих навыков и культурных знаний между поколениями, сообщает ScienceAlert.

154 фрагмента из трех районов

Исследователи проанализировали 154 фрагмента фигурных изделий из глины, датируемых периодом от 15 тысяч до 11 650 лет назад. Их нашли на трех памятниках в районе горы Кармель, верхней долины Иордана и Нижней Галилеи.

Чтобы найти артефакты, ученые перебрали десятки тысяч небольших комков обожженной глины и осадка общей массой около 40 килограммов. Материалы были раскопаны с 1950-х по 2020-е годы на террасах и открытых археологических памятниках.

Среди находок 15 фрагментов удалось определить как изображения людей, газелей и птиц, еще 139 остались менее определенными. Одиннадцать из 15 узнаваемых фигурок изображают птиц, в том числе уток, других водоплавающих птиц и птиц, похожих на соколов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Следы работы детей

Отпечатки пальцев обнаружили на двух фигурках, пяти цилиндрических изделиях и еще 50 артефактах. Авторы работы назвали эту совокупность крупнейшей из известных для периода до неолита. По форме и разнообразию отпечатков они предполагают, что в отдельных сообществах с глиняными изображениями взаимодействовали люди разного возраста.

На стилизованной фигурке человеческого тела из верхней долины Иордана сохранились отпечатки ребенка и взрослого. Исследователи отмечают, что дети не только прикасались к готовым предметам: следы на глине указывают на их участие в формировании и раскрашивании изделий.

Глину искали за пределами поселений

В глине также нашли случайные примеси пресноводных раковин, костных фрагментов, кремневых отщепов и древесного угля. По мнению авторов, это означает, что материал для фигурок не просто собирали из осадка в пределах поселений, а искали глину с нужной пластичностью, зернистостью и, возможно, цветом.

Следы износа свидетельствуют, что такие предметы, вероятно, не использовали ежедневно и не передавали как семейные реликвии. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Читай нас в