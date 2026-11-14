Судебно-медицинское исследование 46 древних черепов из района царских захоронений в Абидосе, Египет, выявило у 18 из них травмы, полученные людьми примерно в момент смерти. Их характеристики указывают на возможность преднамеренных и потенциально смертельных ударов по голове, сообщает ScienceDaily.

Захоронения возле гробниц правителей

Черепа принадлежали людям, похороненным рядом с комплексами первых правителей объединенного Египта, построенными около 3000 года до нашей эры. Возле главных царских гробниц археологи обнаружили многочисленные меньшие захоронения, расположенные рядами. В некоторых случаях таких могил были сотни.

Во время раскопок в 1920-х годах археолог Флиндерс Питри предположил, что похороненные могли быть слугами или членами царского окружения, которых убивали после смерти правителя. Он не смог найти убедительных свидетельств насильственной смерти. В этих захоронениях были простые гробы, керамические сосуды, медные орудия, наконечники и небольшие фигурки из слоновой кости. Надписи на отдельных могильных метках содержали имена и должности чиновников среднего и низшего уровня, а также ремесленников.

Пересмотр старой коллекции

Большинство человеческих останков после раскопок перезахоронили, однако часть черепов сохранили и перевезли в Великобританию. Исследовательница Розелин Кемпбелл из Университета Пердью нашла 46 черепов в коллекции Дакворта Кембриджского университета и проанализировала их современными методами. Результаты работы опубликовали в издании Frontiers in Environmental Archaeology.

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Преимущественно выявленные повреждения представляли собой линейные переломы. Ранее Питри считал такие трещины следствием природных процессов, однако современный анализ определил их как травмы, полученные около времени смерти. На некоторых черепах также зафиксировали следы воздействия острого предмета, в частности рубленую травму в области глаза.

Причины смертей остаются неизвестными

Исследователи отмечают, что установить точные обстоятельства смертей невозможно. Такие линейные переломы больше соответствуют ударам широким плоским предметом или тяжелым падениям, чем ударам булавой, которые обычно оставляют вдавленные переломы. Версию случайных падений полностью не исключают, однако сильное падение могло бы травмировать и другие части скелета, а таких повреждений в документации Питри не зафиксировали.

Другие похороненные могли умереть естественной смертью или быть убиты способами, не оставляющими заметных следов на костях, в том числе посредством асфиксии. Находки поддерживают давнюю гипотезу о возможных человеческих жертвоприношениях во время захоронений раннединастических правителей, но не позволяют определить причину смерти каждого человека.

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