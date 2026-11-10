На АЭС «Чернаводэ» в Румынии вечером 9 ноября остановили энергоблок №1, который вырабатывал электроэнергию. Подготовку к возобновлению работы энергоблока №2 приостановили из-за внезапного снижения уровня Дуная.

Инцидент в неядерном блоке

Остановку первого энергоблока вызвал инцидент в обычном, то есть неядерном, блоке станции. Как сообщает Romania Insider, подобные инциденты на станции уже происходили неоднократно.

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По данным издания, вмешательство для устранения такого инцидента не должно быть длительным. Однако Nuclearelectrica не подтвердила, позволит ли уровень Дуная быстро перезапустить энергоблок №1.

Планы относительно второго энергоблока

Румынская ядерная компания Nuclearelectrica восстановила производство на первом энергоблоке и готовилась сделать то же самое на втором. Падение уровня реки остановило эти планы. В то же время, согласно предварительным прогнозам, быстрый перезапуск первого энергоблока мог быть возможен.

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