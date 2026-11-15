На японской АЭС «Фукусима-1» из бассейна выдержки реактора №2 уже извлекли 126 из 615 топливных сборок. Компания Tokyo Electric Power Company Holdings (Tepco) начала операцию по извлечению топлива в июне. По словам работников, задействованных в работах, она проходит безопасно благодаря тщательной подготовке, сообщает The Japan Times.

Дистанционное извлечение топлива

Топливные сборки извлекают из бассейна с помощью дистанционно управляемого оборудования. В стене здания реактора сделали отверстие, через которое специальная система из трех кранов перемещает сборки в транспортный контейнер — каск. Затем контейнер вывозят из здания реактора.

Сотрудник компании, участвующий в выводе станции из эксплуатации и отвечающий за загрузку топлива в каски, рассказал журналистам, что команда неоднократно тренировалась на макетах сборок. По форме и весу они почти не отличались от настоящих. По данным Tepco, длину стрел кранов регулируют с точностью до нескольких миллиметров, а извлечение одной сборки занимает менее часа.

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Работы приостановлены до весны

Работы приостановлены с 19 октября для проверки оборудования и обеспечения достаточного места в общем бассейне хранения станции, куда перемещают извлеченное топливо. Tepco планирует возобновить операцию примерно следующей весной и завершить ее до конца 2028 финансового года.

Второй энергоблок, в отличие от первого и третьего, не подвергся водородному взрыву, поэтому здание реактора не получило значительных повреждений. В то же время уровень радиации возле бассейна выдержки остается высоким. АЭС в префектуре Фукусима серьезно пострадала в результате землетрясения и цунами в марте 2011 года и сейчас выводится из эксплуатации.

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