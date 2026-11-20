После вылета из китайского Шэньчжэня журналистов, сопровождавших президента США Дональда Трампа на борту Air Force One, попросили поместить телефоны, использовавшиеся во время визита в Китай, в специальные пакеты, блокирующие сигналы. По объяснению корреспондентки CBS News Дженнифер Джейкобс, находившейся на борту, это было связано с рисками для кибербезопасности и возможным шпионажем через электронные устройства, сообщает Jerusalem Post.

Телефоны в пакетах Фарадея

Журналистам сказали, что они смогут забрать устройства после приземления в США. Необычное распоряжение сначала вызвало предположения о возможной незапланированной посадке или изменении маршрута самолета, однако Джейкобс связала его с мерами информационной безопасности.

Пакеты Фарадея предназначены для блокировки беспроводных сигналов. Их применение должно было снизить риск установки шпионского программного обеспечения, слежки или сбора данных через устройства, которыми пользовались в Китае.

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Запасные устройства сотрудников Белого дома

По данным Джейкобс, после взлета член экипажа Air Force One собрал запасные телефоны, которыми во время поездки пользовались сотрудники Белого дома. Эти устройства должны были уничтожить или стереть с них сохраненные данные.

В то же время требование не касалось устройств, которые журналисты оставили в защитных пакетах на борту самолета еще до прибытия в Китай. Некоторые репортеры и фотографы на протяжении всей поездки держали там личные и рабочие телефоны, ноутбуки и смарт-часы. Те, кто пользовался запасными телефонами, могли вновь использовать основные устройства во время обратного полета, тогда как другие не имели доступа к мобильному телефону до посадки.

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