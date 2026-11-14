На выборах губернатора штата Аляска в США победил демократ Джонатан Крайсс-Томкинс, ранее являвшийся членом законодательного органа штата. Он опередил трёх кандидатов-республиканцев и станет первым демократом на посту губернатора Аляски почти за 30 лет, сообщает The Independent.

37-летний Крайсс-Томкинс, которого также называют JKT, победил Бернадетт Уилсон, бывшего мэра Анкориджа Дейва Бронсона и Трега Тейлора, занимавшего пост генерального прокурора штата при губернаторе Майке Данливи. Президент США Дональд Трамп поддерживал Уилсон и критиковал других республиканцев за то, что они не сняли свои кандидатуры.

Поддержка вне партийных границ

За неделю до голосования Крайсс-Томкинса поддержала сенатор-республиканка США Лиза Мурковски. Его кандидатуру также одобрили трое бывших губернаторов Аляски: демократ Тони Ноулз, независимый политик Билл Уокер и республиканец Фрэнк Мурковски.

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В ходе предвыборной кампании Крайсс-Томкинс подчёркивал готовность сотрудничать с представителями разных политических сил. Он заявлял, что хочет сформировать правительственную команду с участием республиканцев, демократов и независимых политиков. После объявления победы он сказал, что избиратели стремились к переменам и власти, способной работать поверх партийных разногласий.

Приоритеты кампании

Крайсс-Томкинс сосредоточил кампанию на стоимости жизни и полном финансировании государственных школ. Он также выступал за то, чтобы все производители нефти и газа платили корпоративный подоходный налог, и предлагал ввести мораторий на новые дата-центры, пока законодатели штата не примут правила их развития.

Среди проблем штата политик назвал паромную систему, маршруты которой до многих общин юго-востока Аляски были существенно сокращены. По его словам, кампанию поддержали более 10 тысяч доноров. На открытых праймериз в августе Крайсс-Томкинс занял первое место, а другой демократ Том Бегич впоследствии снялся с гонки. Его штаб заявил, что самым сильным путём к победе является объединение избирателей, доноров и ресурсов демократов вокруг одного кандидата.

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