Избиратели американского штата Аляска, согласно прогнозу Decision Desk HQ (DDHQ), отклонили инициативу об отмене системы рейтингового голосования и открытых праймериз. Голосование против Ballot Measure 2 должно сохранить действующие правила первичных и всеобщих выборов, а также положения о финансировании избирательных кампаний.

Как сообщает The Hill, Аляска ввела эти правила после голосования 2020 года и впервые применила их в ходе избирательного цикла 2022 года. Тогда же вступили в силу новые требования к финансированию избирательных кампаний.

Как работает система

При рейтинговом голосовании избиратели располагают кандидатов в порядке своих предпочтений. Если после первого подсчета ни один кандидат не набирает более 50% голосов первого выбора, кандидат с наименьшей поддержкой выбывает, а голоса его избирателей перераспределяются в соответствии с их вторым выбором.

Аляска также использует открытые праймериз по системе «топ-4»: все кандидаты, независимо от партийной принадлежности, включаются в один бюллетень. В общий этап выборов проходят четыре претендента, получившие наибольшую поддержку. Аляска и Мэн — единственные штаты США, где рейтинговое голосование применяется в масштабах всего штата.

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Попытки отменить правила

В 2024 году аналогичное предложение об отмене системы было отклонено с разницей менее одного процентного пункта от общего числа голосов. Нынешнюю инициативу поддерживали губернатор Аляски Майк Данливи, член Палаты представителей Ник Бегич и президент Дональд Трамп.

Сторонники действующей системы считают, что она помогает избежать распыления голосов между кандидатами и появления кандидатов-спойлеров. Ее противники, среди которых были республиканские лидеры штата, заявляли, что этот механизм слишком сложен для избирателей.

Во время специальных выборов в Палату представителей в 2022 году около одной пятой избирателей Бегича не указали второй выбор, когда он проиграл демократке Мэри Пелтоле. Согласно прогнозу DDHQ, голосование против Ballot Measure 2 сохраняет открытые праймериз и рейтинговое голосование на всеобщих выборах.

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